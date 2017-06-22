Турция: Россия предложила направить военных Киргизии и Казахстана в Сирию

Представитель президента Турции Ибрагим Калын 22 июня рассказал о предложении российского руководства отправить военнослужащих из Киргизии и Казахстана в зоны деэскалации в Сирии, передает Haberturk.

«От русских даже поступило предложение: может быть, отправить определенное число киргизских и казахских [военных]», — сказал он.

Он также отметил, что данное предложение требует детального рассмотрения, и выразил надежду на то, что оно будет обсуждаться на встрече в Астане в июле, передает «Газета.Ru».

Ведутся переговоры об отправке в Сирию войсковых подразделений из Казахстана и Киргизии. Об этом, как передает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости, заявил глава комитета по обороне Государственной Думы Владимир Шаманов.

«Идут сейчас переговоры, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатываются вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято», — заявил Шаманов.