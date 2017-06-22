Десять способов отдохнуть с ребенком в Финляндии этим летом
Полюбоваться на летние костры Сеурасаари
Праздник Летнего солцестояния, в России известный как День Ивана Купала, финны называют Юханнус. Он ежегодно отмечается на живописном острове-музее Сеурасаари в Хельсинки и в этот раз состоится 23 июня с 16 до 01 часов. Встреча Юханнуса – отличное мероприятие для отдыха всей семьей. Вход для детей до 12 лет – бесплатный, для взрослых – 23 евро. Здесь можно будет прикоснуться к финскому фольклору: услышать народные песни, увидеть народные танцы и полюбоваться праздничными кострами. Специальные детские развлечения будут организованы в усадьбе Кахилуото, где маленькие гости самостоятельно украсят праздничный шест березовыми ветками, лентами и цветами, побывают в игровой мастерской, увидят музыкальные и стихотворные презентации о жизни кошек и собак, а также покачаются на качелях и походят на ходулях.
Летом в Хельсинки детей развлекают и кормят на городских игровых площадках. Во всех парках, предлагающих услуги для детей в возрасте до 16 лет, до 4 августа в полдень организуют бесплатный обед. Ребенок должен иметь при себе свои тарелку, кружку, ложку и вилку. Также на площадках доступна питьевая вода. Этой традиции в Хельсинки уже 75 лет.
Повеселиться на фестивале Hippalot
Фестиваль искусств Hippalot в Хямеэнлинна – это одно из самых грандиозных ежегодных событий для детей в Финляндии, которое собирает маленьких гостей со всей страны и из-за рубежа с 1978 года. Этим летом он пройдет с 3 по 6 августа и объединит спектакли, выставки, мастер-классы, танцы, музыкальные концерты, кинопоказы и цирковые представления. Мероприятия разделены на четыре категории, есть даже специальная программа для самых маленьких гостей до двух лет. Для малышей откроется сенсорное пространство Tuntupolku, где можно ползать и ощупывать разнообразные предметы.
Побывать в новом муми-музее
Единственный в мире Музей муми-троллей 17 июня 2017 года торжественно открылся во Дворце Тампере, переехав из Художественного музея. Здесь представлена экспозиция из иллюстраций и текстов, рассказывающая историю очаровательных персонажей от начала до конца. Первая временная выставка музея – «Туве Яннсон и муми-тролли» – откроется 9 августа: ее гости увидят первые рисунки муми-троллей, сатирические иллюстрации на политическую тему времен войны с их участием и многое другое. Тогда же начнет работать и мастерская, где гости музея будут заниматься рисованием или рукоделием.
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