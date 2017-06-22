Десять способов отдохнуть с ребенком в Финляндии этим летом

Если у вас есть финская виза и не надо ждать огромных сроков ее получения, вы можете успеть даже на праздник Юханнус. Мы сделали подборку предложений Финляндии для активного отдыха семьей этим летом.

Полюбоваться на летние костры Сеурасаари

Праздник Летнего солцестояния, в России известный как День Ивана Купала, финны называют Юханнус. Он ежегодно отмечается на живописном острове-музее Сеурасаари в Хельсинки и в этот раз состоится 23 июня с 16 до 01 часов. Встреча Юханнуса – отличное мероприятие для отдыха всей семьей. Вход для детей до 12 лет – бесплатный, для взрослых – 23 евро. Здесь можно будет прикоснуться к финскому фольклору: услышать народные песни, увидеть народные танцы и полюбоваться праздничными кострами. Специальные детские развлечения будут организованы в усадьбе Кахилуото, где маленькие гости самостоятельно украсят праздничный шест березовыми ветками, лентами и цветами, побывают в игровой мастерской, увидят музыкальные и стихотворные презентации о жизни кошек и собак, а также покачаются на качелях и походят на ходулях.

Летом в Хельсинки детей развлекают и кормят на городских игровых площадках. Во всех парках, предлагающих услуги для детей в возрасте до 16 лет, до 4 августа в полдень организуют бесплатный обед. Ребенок должен иметь при себе свои тарелку, кружку, ложку и вилку. Также на площадках доступна питьевая вода. Этой традиции в Хельсинки уже 75 лет.

Повеселиться на фестивале Hippalot

Фестиваль искусств Hippalot в Хямеэнлинна – это одно из самых грандиозных ежегодных событий для детей в Финляндии, которое собирает маленьких гостей со всей страны и из-за рубежа с 1978 года. Этим летом он пройдет с 3 по 6 августа и объединит спектакли, выставки, мастер-классы, танцы, музыкальные концерты, кинопоказы и цирковые представления. Мероприятия разделены на четыре категории, есть даже специальная программа для самых маленьких гостей до двух лет. Для малышей откроется сенсорное пространство Tuntupolku, где можно ползать и ощупывать разнообразные предметы.

Побывать в новом муми-музее

Единственный в мире Музей муми-троллей 17 июня 2017 года торжественно открылся во Дворце Тампере, переехав из Художественного музея. Здесь представлена экспозиция из иллюстраций и текстов, рассказывающая историю очаровательных персонажей от начала до конца. Первая временная выставка музея – «Туве Яннсон и муми-тролли» – откроется 9 августа: ее гости увидят первые рисунки муми-троллей, сатирические иллюстрации на политическую тему времен войны с их участием и многое другое. Тогда же начнет работать и мастерская, где гости музея будут заниматься рисованием или рукоделием.

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