В Госдуме предложили штрафовать за мат в семейных спорах

С инициативой ужесточить штрафы по статье «Мелкое хулиганство» и признать нарушителями не только тех, кто возмущает общественный порядок, но и матерится дома, выступили депутаты Госдумы от «Единой России». 22 июня законопроект одобрил парламентский комитет по государственному строительству и законодательству.

Как сообщается на сайте Государственной думы, статья 20.1 КоаП РФ может быть расширена. Нынешний максимальный штраф в 1 тысячу рублей подрастет до двух, планируется ввести наказание в виде обязательных работ до 40 часов и сохранить возможность административного ареста на 15 суток. Если хулиган будет не повиноваться представителю правоохранительных органов, штраф может вырасти до трех тысяч, а при повторном нарушении и до пяти.

Кроме того, если закон будет принят, могут наказать за неуважение, мат, повреждение имущества и оскорбительные приставания – как на улице, так и в стенах собственного дома.

В Госдуму законопроект внесли депутаты от «Единой России» Валентина Терешкова, Дмитрий Вяткин, Александр Сидякин и член Совета Федерации Александр Чекалин.