За что болельщиков отправили в бан

Массовые блокировки «паспортов болельщиков» начались вскоре после старта в России Кубка конфедераций. «Фонтанка» выяснила, что счет лишившихся футбола идет на сотни. Большинство утверждает, что не участвовали ни в чем противоправном. Организаторы молчат.

В минувший вторник на всех фанатских и болельщицких форумах стали появляться сообщения о блокировке выданных организаторами Кубка Конфедерации паспортов болельщика (FAN ID). Количество жалоб быстро перевалило за несколько сотен. Стали они поступать и на «Фонтанку».

Многие «заблокированные» успели благополучно посетить первые матчи турнира, в том числе матч-открытия в Петербурге 17 июня, приобрели билеты на следующие игры, билеты на поезда и самолеты, чтобы добраться до других городов, где будет проходить Кубок.

Паспорт болельщика изначально был введен как дополнительная защита от попадания на стадионы Кубка Конфедераций футбольных хулиганов и других «нежелательных элементов». Теоретически потенциально «опасные» вообще не должны были получить эти паспорта. Но, как показывает реальность, блокировке постфактум подверглись все без разбора. Здесь и футбольные хулиганы, и просто болельщики, и видные деятели из фанатского движения. Например, был забанен бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ, организация которая до июля 2016 года официально входила в состав РФС) Александр Шпрыгин. Но с ним, допустим, все в понятно. У Шпрыгина, известного в фанатских кругах по кличке Каманча, репутация действительно та еще. А вот за что досталось простым болельщикам, не совсем понятно.

– В начале я получил паспорт болельщика и билет на матч-открытия, – рассказал «Фонтанке» Антон — один из заблокированных. – Когда я уже получил их на руки, мои друзья активно стали присылать сообщения, что им блокируют паспорта. В основном это были москвичи. В Питере такие проблемы тоже были, но они были точечные. Собственно, я спокойно сходил на матч-открытие, без проблем прошел внутрь. Но буквально во вторник мне пришла смс, что мой паспорт также заблокирован. Насколько я понимаю, контролирующие органы Петербурга (не знаю, на Литейном, 4, или еще где-то) более медленные, чем их московские коллеги. Поэтому тотальный бан в Питере по неким спискам прошел только после первого матча.

- Билеты на другие матчи к тому моменту успели приобрести?

– Да, но теперь его можно выкинуть. Это был билет на матч Россия — Португалия (разговор происходил в день матча — днем 21 июня).

- Сколько стоил билет?

– 950 рублей, кажется.

- То есть поездку в Москву вы планировали?

– Абсолютно. Причем никаких объяснений так и не последовало. И это довольно странно. Власть, видимо, пытается повторить 80-й год, когда перед московской Олимпиадой всех неугодных выслали из Москвы. Наказывают всех, кто 15 лет назад перешел дорогу на красный свет.

- Есть понимание, за что конкретно вас?

– Где-то с 2004 по 2007 годах я занимался организацией перфомансов на «Петровском». Точнее, я был одним из тех людей, кто этим занимался. Естественно, мы общались с компетентными органами. К нам, как вы понимаете, было приковано пристальное внимание. Примерно в 2012 от всего этого я окончательно отошел. То есть прошло уже 5 лет. Здесь я вот решил сходить. Ну получилось то, что получилось.

- То есть в вашем послужном списке только создание перфомансов?

– Да-да. Каких-то приводов в милицию, проблем с органами у меня не было. Понятно, что органы интересовались нами всегда, но у нас все и всегда было тихо и спокойно.

- Много ли таких, как вы?

– Тех кто просто так, ни за что, очень много. Счет идет на сотни человек.

Судя по всему пик блокировок пришелся именно на вторник, 20 июня. По крайней мере, именно эту дату чаще всего называют лишившиеся паспортов.

– Мы, болельщики разных российских клубов, находясь все вместе на расположенной за воротами трибуне D стадиона на Крестовском острове, активнее прочих «гнали» нашу сборную вперед, а сегодня во второй половине дня к нам на почту стали приходить сообщения о блокировке наших паспортов болельщиков, – заявил «Фонтанке» один из представителей фан-движения по имени Дмитрий.

Как пояснил Дмитрий, никаких противоправных действий ни до, ни после, ни во время матча фанаты не совершали, а просто вели себя активнее и громче остальных болельщиков, которые также наблюдали за первой официальной игрой российской сборной на новом стадионе.

– Люди теряют деньги. Многие собирались ехать в Москву на матч России и Португалии, а также собирались в Казань, где также проводятся игры Кубка Конфедераций», – рассказал Дмитрий. По его словам, блокировка паспорта болельщика происходит без объяснения причин.

– Мне за 4 часа до матча открытия пришло письмо на электронную почту «ваша заявка отклонена», – рассказывает уже болельщик по имени Никита. – Я об этом не знал в тот момент, пытался пройти на стадион за 5 минут до начала матча, паспорт не прочитался, но под напором меня все таки пустили по обычному паспорту. У меня куплен билет на финал за 2600 рублей, но прокатит ли также попасть на стадион, не знаю. За что забанили? Я раньше ходил на вираж, ездил на выезда. Было пару раз в других городах за алкогольное опьянение брали, но хулиганок и прочего не было. Никогда не был футбольным хулиганом, за границу не ездил. Файеры на стадионах тоже не жёг.

По телефону горячей линии по вопросам регистрации зрителей, указанном на сайте fan-id.ru, операторы действительно ничем помочь не могут, повторяя без конца фразу, что паспорт могут заблокировать без объяснения причин.

Накануне об этой проблеме спросили вице-премьера РФ, главу РФС Виталия Мутко. Было заметно, что вопрос застал высокопоставленного чиновника врасплох. Он отметил, что редкие случаи аннуляции паспортов бывают. «В основном, это связано с предоставлением недостоверной информации. Может, человек предоставил заведомо ложные данные, может, что-то вскрывается в процессе. На каждый случай нужно смотреть отдельно», – заявил Мутко.

Запрос «Фонтанки» в организационный комитет по проведению Кубка Конфедераций внес чуть большую ясность в причины проблемы.

«Правоохранительные органы внимательно анализируют все правонарушения на футбольных матчах, как на российских стадионах, так и совершаемые хулиганами за рубежом. Поэтому у граждан, которые были замечены в серьезных нарушениях, значительно повышаются шансы лишиться права посещения матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018», – процитировали в оргкомитете представителя МВД.

Однако данное заявление несколько расходится с реальностью. Отъявленных футбольных хулиганов отсекли еще на первой стадии при подаче заявки на получение паспорта болельщика (хотя, по нашей информации, некоторые представители радикально настроенных «ультрас» все-таки благополучно прошли этот этап и до сих пор имеют активный паспорт болельщика). Почему блокировки начались уже после матча-открытия, в оргкомитете ответить затруднились, также, как и на вопрос, что делать уже с купленными билетами.

За ответом «Фонтанку» направили в министерство связи, ответственное за создание и обеспечение функционирования системы FAN ID, но там «Фонтанку» вообще проигнорировали.

- Мне так и написать, что вы не будете отвечать?

– Пишите, – холодно заявила заместитель директора департамента минкомсвязи Анна Ахмадиева.

Тем временем, болельщики ищут ответы на свои вопросы самостоятельно. Далее цитата из популярного фанатского блога пользователя под ником SM_Smirnov. Авторские пунктуация и орфография сохранены.

«Еще совсем недавно, буквально три-четыре года назад, существовало сразу несколько организаций, так или иначе, но отстаивавших интересы простых и непростых болельщиков перед властью и всяческими … (полицейскими). Были сильные официальные фан-клубы (например Спартак, Динамо, Локо), был ВОБ с прямым выходом на Мутко. И когда случался какой-нибудь скандал или … (полицейский) произвол, то все фанатские организации начинали палить как из пушек. К чему я все это вспомнил — все последние дни я отовсюду слышу и читаю, что этого забанили, того забанили, этот сходил раз на матч и тоже забанили. … (полицейские) не просто закрутили гайки, это банальный беспредел. Без решения суда, а в большинстве случаев и без серьезных причин, по воле … (полицейских) начальников сотни (или уже тысячи) обычных фанатиков не только пропустили очень крутой и долгожданный турнир, впервые проходящий в России, но и рискуют не увидеть своими глазами Чемпионат Мира. Просто потому что кто-то в погонах решил. Нет больше никого, кто бы смог защитить фанатов от … (полицейского) беспредела. И не предвидится. Ну а всем забаненым предлагаю не отчаиваться и подавать в суд. Это наверняка единственная возможность для вас попасть на матчи ЧМ в следующем году».

Возможно, действительно, испугавшись последствий условной дисквалификации на Евро-2016 после побоища в Марселе, руководители российского футбола действительно решили перестраховаться. Но нельзя не отметить результат. С момента начала турнира на стадионах в Петербурге, Москве, Казани и Сочи действительно спокойно и тихо. Возможно, правда, даже слишком тихо. «Как в театре», – отмечают болельщики.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»