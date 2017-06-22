Как застройка Мурино создала проблемы КАДу

Гигантская стройка в Мурино привела к тому, что дорожным службам придется ремонтировать Токсовский тоннель на внутреннем кольце КАД. Испортили его многочисленные «проколы», необходимые для подводки инфраструктуры растущего как на дрожжах микрорайона.

Местные жители, и так ежедневно стоящие в многочасовой пробке с 8 утра и допоздна, обречены. За дорогу берутся всерьез и действительно надолго – на 1,5 года.

В последний раз ремонт Токсовского тоннеля был завершен в 2006 году. Как сообщил «Водителю Петербурга» главный специалист по связям с общественностью ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» Алексей Измайлов, за последние 11 лет под КАД в этом районе проводилось множество «проколов». Речь идет в первую очередь о микрорайоне Мурино, куда проводили прокладку инженерных систем для будущих многоэтажек.

«По мнению наших специалистов, была нарушена подземная гидрология в зоне влияния тоннеля. Изначально, в процессе строительства КАД, воды подземных течений были локализованы», – рассказал Алексей Измайлов.

Результатом стал «большой подпор воды». Летом она уходит в ливневую канализацию, а зимой, по словам специалистов, движение становится небезопасным: образуется наледь, которую не берут реагенты, приходится срубать вручную.

Работы начнут 26 июня 2017 года и должны закончить только 1 декабря 2018-го. Дорожники полностью разберут облицовку, бетонное покрытие тоннеля и деформационные швы. Потом заделают трещины, отремонтируют свод и стены и соберут конструкцию заново. На эти цели из федерального бюджета выделено больше 563 миллионов рублей.

«Тоннель состоит из двух независимых проезжих частей. Мы поочередно будем закрывать одну часть тоннеля и пускать движение по второй. Останется по одной полосе движения в каждом направлении. На первом этапе планируется закрыть направление из города в Ленинградскую область, на втором – из области в город», – говорит Алексей Измайлов. И добавляет, что информация о текущих закрытиях будет обновляться регулярно. Узнать об этом можно будет и на «Водителе Петербурга».

Напомним: правительство Ленинградской области надеялось разгрузить этот узел к осени: 13 июня сообщили, что во Всеволожском районе завершат работы по обустройству новой дороги под КАД, которая примет на себя часть транспортных потоков из Бугров и Мурино. За 108 млн рублей дорожники восстановят две дороги – часть Верхней улицы и часть Шоссейной улицы.