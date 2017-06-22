Трое рабочих погибли в столичной канализации

Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей при проведении работ в канализации на западе Москвы. По данным правоохранителей, три человека погибли; сколько пострадало – неизвестно.

"22 июня 2017 года при проведении профилактических работ в канализации, расположенной по улице Боженко в городе Москве, произошло задымление. По предварительном данным, работы производили шесть человек, трое из которых погибли на месте. Точное количество пострадавших уточняется", – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данному факту Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве проводит доследственную проверку.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются возможные очевидцы. Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным некоторых СМИ, рабочие отравились газом.