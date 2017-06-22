Отбывших арест участников акции на Марсовом поле снова задержали

В Петербурге у здания Приморского районного суда полиция задержала двух участников акции оппозиции на Марсовом поле.

Как стало известно «Фонтанке», 22 июня два приятеля, один из которых был арестован на 5 суток, второй – на десять, шли в суд подавать жалобу на свой арест. Последний несколькими часами ранее вышел из спецприемника на Захарьевской улице, где отбывал наказание. Дойти до райсуда молодые люди не успели. Они были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в 25-й отдел. На обоих составили протокол за хулиганство.

До Приморского райсуда задержанные все же добрались. Правда, в сопровождении полицейских. В ближайшее время суд определит их дальнейшую судьбу.