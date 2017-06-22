Главным пограничником Петербурга и Ленобласти назначен Сергей Дорофеев

Указом президента Российской Федерации Пограничное управление ФСБ России (ПУ ФСБ) по Петербургу и Ленинградской области возглавил генерал-майор Сергей Григорьевич Дорофеев.

Об этом 22 июня сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по региону.

Сергей Григорьевич Дорофеев родился 19 февраля 1964 года. В 1979 году поступил в Казанское суворовское военное училище. С 1981 года по 1985 год – курсант Московского высшего пограничного командного училища КГБ СССР имени Моссовета, 1994 год – выпускник Военной академии имени М.В. Фрунзе, 2004 год – выпускник Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

Генерал-майор Дорофеев С.Г. – потомственный пограничник: его отец всю жизнь посвятил службе в погранвойсках. Свою службу Сергей Григорьевич проходил в Закавказье, Таджикистане, Дагестане, Северной Осетии-Алании, Сибирском федеральном округе. На должность начальника Пограничного управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области прибыл из центрального аппарата Пограничной службы ФСБ России.

Награжден орденами «За службу Родине в ВС СССР» III степени, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отличие» в охране Государственной границы СССР», Суворова, Жукова, «За отличие в военной службе» всех степеней, наградным огнестрельным оружием, а также другими ведомственными медалями, в том числе наградами стран СНГ.