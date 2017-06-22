Госстройнадзор: Дома, построенные на намыве, введены с соблюдением действующего законодательства

Все дома, которые построены на намывных территориях Васильевского острова, введены в эксплуатацию с соблюдением действующего законодательства. Об этом «Фонтанке» 22 июня рассказали в петербургской Службе строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор).

Так в ведомстве отреагировали на заявление стройкомитета, который 20 июня резко раскритиковал ЗАО «Терра-Нова», которое с 2007 года реализует в западной части Васильевского острова стратегический проект «Морской фасад».

Как рассказал источник "Фонтанки" в Госстройнадзоре, сейчас городской комитет по строительству готовит разъяснение по своему предыдущему заявлению.

Напомним, в нем говорилось, что девелопер не исполняет должным образом обязанности стратегического инвестора, что намытые территории оказались на метр ниже проектных значений, а график комплексного освоения не соблюдается.

Как рассказал "Фонтанке" источник в Смольном, целью столь категоричного заявления было не прекращение работ и не закрытие проекта, а давление на девелопера с целью «заставить» его взять на себя возведение на намыве инфраструктуры, инженерной и социальной. Кроме того, как подчеркнули в Смольном, у власти есть претензии к архитектурному облику новых жилых кварталов. Также в правительстве города надеются заставить инвестора построить на намыве пешеходную набережную.