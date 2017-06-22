Главу штаба Навального отправили под арест

Главу штаба оппозиционера Алексея Навального 22 июня суд отправил в СИЗО отбывать наказание, вменив нарушение порядка проведения митинга. Леонид Волков проведет пять суток под административным арестом, о чем сообщил в своем микроблоге в Twitter.

В суде Волков настаивал, что 12 июня вёл прямой эфир с акции против коррупции с Тверской улицы Москвы на канале «Навальный.live», но не смущал умы сограждан призывами выйти на несанкционированный митинг. Судью доводы активиста не убедили.

Повестку с требованием явиться для разбирательства Волкову вручили накануне прямо в эфире на том же канале.

Алексей Навальный уже отбывает наказание по аналогичной статье. В СИЗО ему предстоит провести 25 суток.