Главу штаба Навального отправили под арест
Главу штаба оппозиционера Алексея Навального 22 июня суд отправил в СИЗО отбывать наказание, вменив нарушение порядка проведения митинга. Леонид Волков проведет пять суток под административным арестом, о чем сообщил в своем микроблоге в Twitter.
В суде Волков настаивал, что 12 июня вёл прямой эфир с акции против коррупции с Тверской улицы Москвы на канале «Навальный.live», но не смущал умы сограждан призывами выйти на несанкционированный митинг. Судью доводы активиста не убедили.
Повестку с требованием явиться для разбирательства Волкову вручили накануне прямо в эфире на том же канале.
Алексей Навальный уже отбывает наказание по аналогичной статье. В СИЗО ему предстоит провести 25 суток.
Справка:
В День России на Тверскую улицу в Москве вышло несколько тысяч человек, около 900 из них были задержаны. В Петербурге на Марсово поле по разным оценкам вышли от 5 до 10 тысяч протестующих. 630 человек, по данным штаба помощи задержанным, провели ночь в отделениях. По итогам судов около 200 участников петербургского митинга получили 930 суток административного ареста и 4,5 млн рублей штрафов.