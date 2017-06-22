Дочь спикера ЗакСа стала первым заместителем главы Петроградского района

Дочь спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова Марина Лыбанева пошла на повышение: ее утвердили первым заместителем главы администрации Петроградского района. Ранее это место занимал Валерий Сапожников, который недавно возглавил Фрунзенский район.

Как сообщили «Фонтанке» собеседники в Смольном, 22 июня Марину Лыбаневу, заместителя главы районной администрации, повысили — утвердили в должности первого зама. На ее прежнее место в Петроградскую администрацию перейдет работать Елена Ячменева, которая пока работает начальником одного из отделов в городском комитете по информатизации и связи.

Напомним, что Петроградский район, от которого Макаров избирался в Законодательное собрание, в прошлом году сменил главу администрации. Лояльный Макарову Юрий Гладунов избрался в петербургский парламент по спискам «Единой России», а на его место пришел бывший глава городского комитета по информатизации Иван Громов. Считается, что последний является одним из близких соратников губернатора Георгия Полтавченко. Убедить градоначальника назначить главой администрации "своего" человека, как говорят, спикеру ЗакСа не удалось.