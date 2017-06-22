Деньги на партию взяткой не считаются

Глава компании «Воин-В» подробно рассказал суду, как платил экс-депутату Вячеславу Нотягу за спокойствие бизнеса. А тот и не отрицает, что просил денег.

Суд 22 июня допросил директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко. Он материально оценил возможность работы в квартале Ульянка, пожаловался на обман Нотяга и намекнул еще на одного политика-получателя.

В Кировский районный суд экс-депутат городского ЗакСа Вячеслав Нотяг пришел в приподнятом настроении и с группой поддержки. До заседания шутил над журналистами: «Вот привезете деньги, поговорим. Сначала деньги, потом комментарии».

«Прекратите троллить, Вячеслав Онуфриевич», – оборвала его помощница депутата Резника Ольга Галкина.

Директор компании «Воин-В» Олег Глущенко в час уложил рассказ о том, как платил Нотягу за спокойствие компании в квартале Ульянка в Кировском районе.

«Это были мои личные деньги. Не компании», – подчеркивал Глущенко.

Нотяг обвинен в получении взятки в размере 1,2 млн рублей. Это то, что экс-парламентарий якобы получал лично в руки.

Строитель рассказал, что до Нотяга давал деньги другому политику. Проблемы с градозащитниками у «Воина-В», по его версии, начались после начала работ по уплотнению Ульянки. Работа провисала из-за митингов и поломок техники.

Организатор протестов, уверен Глущено, – Нотяг. Депутат, по словам строителя, призывал людей во время ПМЭФ перекрыть проспект Стачек, чтобы обратить внимание первых лиц. Глущенко постоянно дергали в суд по искам градозащитников. В компании за два года прошло более 350 проверок. Глущенко решил, что надо договариваться.

«Хотел объяснить депутатам, что в программе нет ничего плохого. Однажды я встретился со своим знакомым из партии «Гражданская платформа» Николаем Мусолиным. Попросил его поговорить с Нотягом. Через неделю Мусолин сказал, что депутат готов сотрудничать за 300 тысяч рублей в квартал», – рассказывал Глущенко.

Несмотря на оплату, проверки продолжались, а терпение Глущенко кончалось. Он подключил ФСБ.

На встречу в клубе «Звезда» Глущенко пошел в галстуке с видеокамерой.

«Мы ели салаты и сэндвичи. Говорили о том, почему другие продолжают писать запросы. Он ответил: «Я сделаю так, что ты будешь спокойно спать. Только ты должен выполнять свои обязательства». Я положил белый конверт с деньгами на стол перед ним. Он его забрал и положил во внутренний карман пиджака. Пришли правоохранительные органы», – вспоминал Глущенко.

После допроса Нотяг журналистам сказал, что ни одного слова правды в показаниях нет: «Он выучил стишок – свой первый допрос. Все ложь».

На улице, докуривая сигариллу и не торопясь домой, где он под арестом сидит несколько месяцев, экс-депутат обмолвился: «Я просил у Глущенко деньги. Да. На партию. Он обещал. Но не дал».

Александра Будер,

«Фонтанка.ру»