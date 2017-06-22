За футбольными фанатами в Петербурге приглядывают больше 10 тысяч спасателей

Почти 11 тысяч спасателей будут на страже во время футбольного матча между Австралией и Камеруном на «Санкт-Петербург-арене» 22 июня.

Как сообщает региональное управление МЧС, службу в ходе игры будут нести более 10 700 человек личного состава и 1300 единиц техники. За безопасностью сотрудники ведомства присматривают не только на стадионе, но и возле гостиниц, фан-зоны, на остановках шаттлов и в прочих местах, где перед матчем скапливаются фанаты.

За обстановкой в городе следят в центре управления МЧС, а также из штаба, который расположен прямо на арене. Пожарные на стадионе экипированы специальными жилетами, в которых помещаются противогазы, фонари, аптечка и средства тушения пожара.

Напомним, Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня. В день открытия на поле стадиона на Крестовском сборная РФ обыграла команду Новой Зеландии. Финал турнира состоится в Северной столице 2 июля.