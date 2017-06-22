"Крестовский остров" закрыли на вход

Станцию петербургского метрополитена "Крестовский остров" 22 июня закрыли на вход из-за наплыва футбольных фанатов.

"В 16:30 станция метро "Крестовский остров" закрыта на вход, работают все 3 эскалатора на выход, по причине большого пассажиропотока", – сообщает пресс-служба подземки. Она уточняет, что это болельщики, которые едут смотреть футбол на "Санкт-Петербург-арену".

Напомним, что там сегодня состоится матч Кубка конфедераций. Сборная Камеруна сыграет со сборной Австралии. Начало в 18:00.