Первая встреча европейцев с серфингом: конкурс "Фонтанки"
Организаторы фестиваля "Фонтанка-SUP" - "Фонтанка" и серфшкола "Онего Серфинг" - проводят конкурс среди читателей на знание истории серфинга. За правильный ответ вы можете получить подарочный сертификат на первый урок от "Онего Серфинг" и использовать его для прохождения первого урока по SUP-серфингу.
1 Как появился серфинг
Большинство людей знает, что серфинг пришел к нам с Гавайских островов. Этот несомненный исторический факт несложно запомнить. Но подробности обретения нового вида спорта скрыты от нас в глубине истории, куда некоторые из нас ныряли только в школе. Поэтому мы приоткроем завесу тайны, расскажем о серфинге чуть больше и объясним, чем же так поразил этот спорт европейцев XVIII века.
Жители Гавайских островов занимались рыбной ловлей, выходя в океан на пирогах, которые были оснащена выносным балансиром – аутригером. Это были воинственные племена, совершавшие набеги на соседей по архипелагу. Именно возвращение пироги с мужчинами из набега или рыбалки в полосе прибоя позволил аборигенам сделать открытие – если пирога разгонялась до скорости океанской волны, то волна подхватывала ее и плавно выносила на берег – безо всяких усилий со стороны гребцов.
Это породило целый культ, благодаря которому и родился серфинг. Жрецы острова возносили молитвы и жертвы, чтобы пришли большие волны. Самые ловкие и умелые пловцы получали особые привилегии и почести. Властью королевской династии Гавайев простым смертным запрещалось кататься там, где волны были круче всего.
2 Англичане впервые увидели жителей Гавайев на гребне волны – что они испытали?
И тут наступил 1778 год, когда Гавайские острова открыл знаменитый английский мореплаватель Джеймс Кук. Впервые европейцы увидели, как жители архипелага "оседлывают" волны. Нам-то это теперь привычно, а вот давайте поставим себя на место английских моряков XVIII века. Интересно! Страшно! Красиво! Непонятно!
3 Почему это непонятно?
Для начала надо понять, что лучшее место для серфинга – это самое опасное место для европейского корабля! Как только впередсмотрящий видел белые буруны прибоя, он криком «Рифы!» предупреждал рулевого – и корабль старались отвести как можно дальше от опасного места. Все моряки знали: попади туда – и тебе не спастись ни на шлюпке, ни вплавь!
4 Чего англичане испугались?
Второй момент – это кажется удивительным, но большинство моряков XVIII века элементарно не умели плавать! Большинство попадали на флот что называется «от сохи» – и часто не по своей воле. Сохранился забавный обычай в Англии – перед тем, как выпить кружку пива, стоит поднять ее и посмотреть на просвет, чтобы убедиться: на дне ее ничего нет. Зачем? А так рекрутеры Флота Ее Величества набирали экипажи кораблей. По английским законам, если тебя угостили пивом и дали аванс, ты подписывал контракт на службу. Рекрутер угощал загулявшего сельского парня кружечкой пива и незаметно подбрасывал на дно кружки гинею – и все, считай, ты подписался на службу! Скрутят и доставят на борт корабля. Что такое для человека, не умеющего плавать, оказаться в воде? А тут аборигены, плавающие, словно дельфины, среди опасных и высоких волн.
5 И еще тонкий момент...
И давайте непременно учтем, что среди гавайских "серфингистов" встречались и женщины, ловившие волну абсолютно обнаженными, ибо плавательных костюмов тогда еще не изобрели… В общем, такое занятие непременно вызывало живой интерес всей команды корабля.
6 А теперь вопрос нашего конкурса:
Назовите имя и должность первого европейца, оставившего письменную запись о серфинге с Гавайских островов.
7 Как ответить и что дальше:
Чтобы попасть в число победителей, подпишитесь на группы фестиваля "Фонтанка-SUP" в Facebook, Instagram и ВКонтакте, расшарьте эту публикацию и ответьте на вопрос личным сообщением в любой из этих групп. Из числа тех, кто ответит верно и соблюдет все правила, будут методом жеребьевки выбраны три победителя, которые получат подарочные сертификаты на первый урок от школы "Онего Серфинг". Ответы принимаются в течение недели после даты публикации этой статьи.
В следующей публикации мы назовем имена победителей и зададим новый вопрос. Те, кто правильно ответит на все три вопроса, тоже примут участие в розыгрыше призов.
8 А что же за фестиваль такой?
Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» под девизом «В Питере – плыть» пройдет 8 и 9 июля. В рамках Фестиваля состоятся этапы кубка России по SUP-серфингу на длинную и короткую дистанции. Регистрация продолжается!
Подробнее о программе фестиваля на страницах "Фонтанки"
9 Кто нас поддерживает
Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры. Официальный партнер Фестиваля Торгово-Промышленная Компания «Стенова» . Компания VICTORIA STENOVA разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.
Партнерами Фестиваля являются:
– «Петербургский мельничный комбинат» и торговая марка «Ясно солнышко» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев;
– Всесезонный центр пляжного спорта "Песок". «Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий;
– Официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге компания "Нева-Автоком". Компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге;
– Группа компаний безопасности "Борс" – частное охранное предприятие;
– Компания "Формула Теннис Хоккей" – организатор спортивных событий мирового масштаба.