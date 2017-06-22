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Фонтанка-SUP

Первая встреча европейцев с серфингом: конкурс "Фонтанки"

Первая встреча европейцев с серфингом: конкурс "Фонтанки"
Фото: wikipedia.org

Организаторы фестиваля "Фонтанка-SUP" - "Фонтанка" и серфшкола "Онего Серфинг" - проводят конкурс среди читателей на знание истории серфинга. За правильный ответ вы можете получить подарочный сертификат на первый урок от "Онего Серфинг" и использовать его для прохождения первого урока по SUP-серфингу.

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25.06.2017 16:51
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Первая встреча европейцев с серфингом: конкурс "Фонтанки"
  1. Как появился серфинг
  2. Англичане впервые увидели жителей Гавайев на гребне волны – что они испытали?
  3. Почему это непонятно?
  4. Чего англичане испугались?
  5. И еще тонкий момент...
  6. А теперь вопрос нашего конкурса: 
  7. Как ответить и что дальше:
  8. А что же за фестиваль такой?
  9. Кто нас поддерживает

1 Как появился серфинг

Большинство людей знает, что серфинг пришел к нам с Гавайских островов. Этот несомненный исторический факт несложно запомнить. Но подробности обретения нового вида спорта скрыты от нас в глубине истории, куда некоторые из нас ныряли только в школе. Поэтому мы приоткроем завесу тайны, расскажем о серфинге чуть больше и объясним, чем же так поразил этот спорт европейцев XVIII века.

Жители Гавайских островов занимались рыбной ловлей, выходя в океан на пирогах, которые были оснащена выносным балансиром – аутригером. Это были воинственные племена, совершавшие набеги на соседей по архипелагу. Именно возвращение пироги с мужчинами из набега или рыбалки в полосе прибоя позволил аборигенам сделать открытие – если пирога разгонялась до скорости океанской волны, то волна подхватывала ее и плавно выносила на берег – безо всяких усилий со стороны гребцов.

Это породило целый культ, благодаря которому и родился серфинг. Жрецы острова возносили молитвы и жертвы, чтобы пришли большие волны. Самые ловкие и умелые пловцы получали особые привилегии и почести. Властью королевской династии Гавайев простым смертным запрещалось кататься там, где волны были круче всего.

2 Англичане впервые увидели жителей Гавайев на гребне волны – что они испытали?

И тут наступил 1778 год, когда Гавайские острова открыл знаменитый английский мореплаватель Джеймс Кук. Впервые европейцы увидели, как жители архипелага "оседлывают" волны. Нам-то это теперь привычно, а вот давайте поставим себя на место английских моряков XVIII века. Интересно! Страшно! Красиво! Непонятно!

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

3 Почему это непонятно?

Для начала надо понять, что лучшее место для серфинга – это самое опасное место для европейского корабля! Как только впередсмотрящий видел белые буруны прибоя, он криком «Рифы!» предупреждал рулевого – и корабль старались отвести как можно дальше от опасного места. Все моряки знали: попади туда – и тебе не спастись ни на шлюпке, ни вплавь!


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4 Чего англичане испугались?

Второй момент – это кажется удивительным, но большинство моряков XVIII века элементарно не умели плавать! Большинство попадали на флот что называется «от сохи» – и часто не по своей воле. Сохранился забавный обычай в Англии – перед тем, как выпить кружку пива, стоит поднять ее и посмотреть на просвет, чтобы убедиться: на дне ее ничего нет. Зачем? А так рекрутеры Флота Ее Величества набирали экипажи кораблей. По английским законам, если тебя угостили пивом и дали аванс, ты подписывал контракт на службу. Рекрутер угощал загулявшего сельского парня кружечкой пива и незаметно подбрасывал на дно кружки гинею – и все, считай, ты подписался на службу! Скрутят и доставят на борт корабля. Что такое для человека, не умеющего плавать, оказаться в воде? А тут аборигены, плавающие, словно дельфины, среди опасных и высоких волн. 

5 И еще тонкий момент...

И давайте непременно учтем, что среди гавайских "серфингистов" встречались и женщины, ловившие волну абсолютно обнаженными, ибо плавательных костюмов тогда еще не изобрели… В общем, такое занятие непременно вызывало живой интерес всей команды корабля.

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

6 А теперь вопрос нашего конкурса: 

Назовите имя и должность первого европейца, оставившего письменную запись о серфинге с Гавайских островов.

7 Как ответить и что дальше:

Чтобы попасть в число победителей, подпишитесь на группы фестиваля "Фонтанка-SUP" в Facebook, Instagram и ВКонтакте, расшарьте эту публикацию и ответьте на вопрос личным сообщением в любой из этих групп. Из числа тех, кто ответит верно и соблюдет все правила, будут методом жеребьевки выбраны три победителя, которые получат подарочные сертификаты на первый урок от школы "Онего Серфинг". Ответы принимаются в течение недели после даты публикации этой статьи.

В следующей публикации мы назовем имена победителей и зададим новый вопрос. Те, кто правильно ответит на все три вопроса, тоже примут участие в розыгрыше призов.

8 А что же за фестиваль такой?

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» под девизом «В Питере – плыть» пройдет 8 и 9 июля. В рамках Фестиваля состоятся этапы кубка России по SUP-серфингу на длинную и короткую дистанции. Регистрация продолжается!

Подробнее о программе фестиваля на страницах "Фонтанки"

9 Кто нас поддерживает

Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры. Официальный партнер Фестиваля Торгово-Промышленная Компания «Стенова» . Компания  VICTORIA STENOVA разрабатывает дизайны обоев  и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.

Партнерами Фестиваля являются:

– «Петербургский мельничный комбинат» и торговая марка «Ясно солнышко» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев;

– Всесезонный центр пляжного спорта "Песок". «Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий;

– Официальный дилер Volkswagen  в Санкт-Петербурге компания "Нева-Автоком". Компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге;

– Группа компаний безопасности "Борс" – частное охранное предприятие;

– Компания  "Формула Теннис Хоккей"  – организатор спортивных событий мирового масштаба.

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