Первая встреча европейцев с серфингом: конкурс "Фонтанки"

1 Как появился серфинг

Большинство людей знает, что серфинг пришел к нам с Гавайских островов. Этот несомненный исторический факт несложно запомнить. Но подробности обретения нового вида спорта скрыты от нас в глубине истории, куда некоторые из нас ныряли только в школе. Поэтому мы приоткроем завесу тайны, расскажем о серфинге чуть больше и объясним, чем же так поразил этот спорт европейцев XVIII века.

Жители Гавайских островов занимались рыбной ловлей, выходя в океан на пирогах, которые были оснащена выносным балансиром – аутригером. Это были воинственные племена, совершавшие набеги на соседей по архипелагу. Именно возвращение пироги с мужчинами из набега или рыбалки в полосе прибоя позволил аборигенам сделать открытие – если пирога разгонялась до скорости океанской волны, то волна подхватывала ее и плавно выносила на берег – безо всяких усилий со стороны гребцов.

Это породило целый культ, благодаря которому и родился серфинг. Жрецы острова возносили молитвы и жертвы, чтобы пришли большие волны. Самые ловкие и умелые пловцы получали особые привилегии и почести. Властью королевской династии Гавайев простым смертным запрещалось кататься там, где волны были круче всего.