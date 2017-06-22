Губернатор Подмосковья закрыл свалку в Балашихе по настоятельной рекомендации Путина

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил закрыть полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе с 23 июня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как отмечается в материале, 22 июня губернатором Московской области Андреем Воробьевым во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона «Кучино» в городском округе Балашиха.

«Дал команду с завтрашнего утра (23 июня) закрыть полигон «Кучино» в Балашихе. Заявку на рекультивацию в Правительство РФ подаем сегодня. Министр экологии Коган и глава Жирков занимаются закрытием в данный момент», – сказал Андрей Воробьев, его слова приводятся в сообщении.

Ранее сегодня на совещании с членами правительства Владимир Путин категорично потребовал закрыть этот объект. «Послушайте меня, и чтобы Воробьев (губернатор Московской области Андрей Воробьев) меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку! (…) Документы, которые должны быть подготовлены... должны быть подготовлены в самые короткие сроки», — сказал президент.

Досталось от президента и министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому, который заявил, что уже невозможно найти собственников этой свалки, сообщает пресс-служба Кремля.

"Вы сказали, что нельзя найти собственников. Ну, мы в этом и виноваты. Как же мы так выстраивали работу, что даже собственников найти не можем? Но из того, что вы рассказали, я мало что понял, я как представитель тех людей, которые задавали вопросы мне, как жить в таких условиях. Вы вот мне как представителю этих людей, которые живут рядом с этой помойкой, скажите, когда будет закрыта эта свалка, которая жить не даёт им и их детям? Когда она будет закрыта и что это будет такое, как это будет происходить? Конкретно", – выговорил ему Путин.

Напомним, что о свалке в Балашихе президенту рассказали местные жители в рамках горячей линии 15 июня. Из их видеовопроса следует, что многоэтажные жилые дома расположены непосредственно у мусорных куч.