«Золотому парашютисту» Быкову просят 12 лет

Раздачу неслыханных премий полицейским штабистам при ликвидации ГУ МВД СЗФО конвертировали в тюремные сроки. Гособвинение потребовало для экс-главы ведомства Виталия Быкова 12 лет и лишения генеральского звания.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в прениях 22 июня прокуроры представили доказательства вины Быкова и его подчиненных по делу «золотых парашютов» – премий до 750 тысяч рублей после расформирования управления. В приказы о поощрении за особо важные и сложные задания включили 32 сотрудника. Большинство оказалось приближенными Быкова и его зама Александра Монастыршина, а их подвиги – штабными. Общая сумма «парашютов» составила 19 млн рублей.

Как следует из речи прокурора, главный тыловик ведомства Иван Лозюк на первых допросах показал, что по указанию Быкова обошел премированных, собрал в общей сложности 400 тысяч рублей и положил конверт генералу в стол. Это был своеобразный «откат» шефу за щедрость, следовало из выступления обвинителей.

Распределение казенных денег квалифицировано по статьям 160 УК «Присвоение» (до десяти лет) и 292 «Служебный подлог» (до четырех).

Второй эпизод, на 100 млн рублей, касался распределения двадцати служебных квартир. В список получателей вошли родственники Быкова, Монастыршина и Лозюка.

Оформление недвижимости приостановлено, фигурантам предъявили обвинение в покушении на мошенничество.

Прокуроры запросили Быкову 12 лет общего режима и штраф 1 млн рублей. Суровость срока прокуроры, в частности, объяснили личной и служебной характеристиками: «Нам рассказывал свидетель, как Виталий Быков вызвал его, достал два миллиона наличными из сейфа и велел купить ему Land Cruiser 200, оформив на третьих лиц. Поистине поступок, достойный офицера. Мы уже не говорим о дисциплинарных взысканиях за алкоголь на рабочем месте».

Прения продолжаются.