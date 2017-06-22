Google.ru оперативно пропал из реестра запрещённых сайтов

Роскомнадзор через два часа после глобального сбоя удалил основную страницу российской версии Google из реестра запрещенных сайтов.



На сайте ведомства в списке запрещенных страниц остался только адрес www.google.ru с уточнением «доступ не ограничивается». Запись датирована 14 июня 2016 года. Вторую запись от того же числа, но с ограничением доступа к странице, к половине четвёртого вечера 22 июня удалили.

В свою очередь, читатели сообщают «Фонтанке», что «Мегафон» не поспевает за скоростью Роскомнадзора, поэтому «погуглить» они пока не могут. Представители поисковика отметили, что на их стороне технических проблем нет, но причины не блокировки не объяснили:

«Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту Google.ru, – ответили на вопрос нашего корреспондента в компании. – Мы разбираемся в ситуации».

В разговоре с «Ведомостями» глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что блокировка «не была ложной»: якобы у Google «стоял редирект на сайт букмекерской компании». По всей видимости, речь идёт о ссылке из поисковой выдачи, которая вела на этот сайт: вероятно, кто-то в Федеральной налоговой службе скопировал ссылку с редиректом и добавил её в решение, по которому и оказался заблокирован Google.

Напомним, глобальный сбой с доступом к основной странице поисковика начался после двух часов дня. Некоторые российские операторы заблокировали главную страницу поисковика.