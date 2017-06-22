Четвертый пострадавший от распития метанола умер в реанимации Сергиева Посада

В реанимации одной из больниц Сергиева Посада в четверг, 22 июня, скончался еще один местный житель, пострадавший от употребления метилового спирта.

Об этом Ленте.ру сообщили в подмосковном главке Следственного комитета России.

Погибшему было 47 лет, он родился и жил в этом подмосковном городе. Мужчину госпитализировали накануне вечером.

Как ранее сообщала "Фонтанка", после посиделок с алкоголем в Подмосковье одиннадцать человек попали в больницу с отравлением, трое из них скончались. Накануне вечером девять мужчин и двух женщин доставили в реанимацию одной из больниц Сергиева Посада. У всех диагностировали острое отравление неизвестным веществом. Позже женщины и один из мужчин скончались. Врачи опасаются за жизни пяти пациентов, которые остаются в реанимации.

Следователи установили, что в квартире на улице Первой Ударной Армии минувшим вечером компания распивала некую спиртосодержащую жидкость, которую принёс неизвестный мужчина и подарил хозяину дома.

Следственный комитет расследует случившееся в рамках уголовного дела по третьей части статьи 238 УК РФ («Производство, хранение и перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть трех лиц»).