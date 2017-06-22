Фотограф Reuters заснял злого Медведева и мокрого Путина

Под проливным дождем прошла церемония возложения цветов к Могиле неизвестного солдата в Москве 22 июня. Погода поспособствовала кадру, который сделал фотограф Reuters Сергей Карпухин.

Фотография дня. Владимир Путин и Дмитрий Медведев на церемонии возложения венков к Могиле неизвестного солдата в Москве pic.twitter.com/IHKGZ2plIy — Агентство Рейтер (@reuters_russia) 22 июня 2017 г.

Снимок с гримасой на лице премьер-министра Дмитрия Медведева и президента России Владимира Путина с мокрой головой был сделан во время церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. К Вечному огню президент шел под проливным дождем.

Мероприятие приурочено к Дню памяти и скорби 22 июня — в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.