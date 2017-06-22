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22.06.2017 16:08

Забаненный в Twitter cоратник Навального хочет судиться с Медведевым

Бан в Twitter, которым премьер-министр РФ Дмитрий Медведев удостоил сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова, настолько раздосадовал оппозиционера, что тот решил искать правды в суде.

Об иске Албуров рассказал на своей странице в микроблоге 22 июня. Он записал видеообращение к главе правительства, игриво озаглавленное «Дмитрий Анатольевич, не будьте обижулькой». Поход в суд активист объяснил тем, что аккаунт Медведева является официальным источником информации, ссылка на него есть на сайте правительства России. Забанив кого-либо, по мнению Албурова, премьер нарушает права сограждан на информацию. Юрист ФБК в подтверждение своей правоты ссылается на Федеральный конституционный закон «О правительстве Российской Федерации» и Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

«Дмитрий Анатольевич, разбаньте меня в Twitter, мне расследование делать надо, а с левых аккаунтов неудобно ваши дома и яхты палить», – закончил свое обращение Албуров и отнес исковое заявление в Пресненский районный суд Москвы. О судьбе иска пока не сообщается.

К слову, глава ФБК Алексей Навальный также внесён в чёрный список в микроблоге Медведева в Twitter, а также в Instagram. .

2 марта этого года Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм-расследование «Он вам не Димон», авторы которого приписали премьеру тайное владение яхтами, особняками и виноградниками. Ролик набрал больше 23 миллионов просмотров и спровоцировал в стране митинги против коррупции высших должностных лиц, которые прошли 26 марта и 12 июня.

 


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maximumtest.ru
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