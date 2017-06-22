Федеральное правительство повысило прожиточный минимум россиян на 218 рублей

Правительство России утвердило величину прожиточного минимума за первый квартал 2017 года на уровне 9909 рублей, он увеличен на 218 рублей по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

Соответствующее постановление кабмина опубликовано 22 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь определен в 10 701 рубль (рост на 235 рублей), для пенсионеров — 8178 рублей (плюс 178 рублей), для детей — 9756 рублей (плюс 322 рубля).

По данным Росстата, в 2016 году доходы ниже прожиточного минимума имели 19,8 миллиона россиян, что превышает показатель 2015-го на 300 тысяч человек.