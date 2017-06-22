Кто забыл войну?
О том, что произошло 22 июня 1941 года, российский человек знает с детства. Об этом рассказывают на школьных уроках, говорят с экранов телевизоров и пишут на билбордах на улицах и в метро. Но в ходе опроса не все смогли ответить, что случилось в этот день. Зато на вопрос "Нужно ли помнить этот день?" все высказались однозначно.
Справка: 22 июня 1941 года в 4 часа утра войска Германии атаковали западную границу Советского Союза. В тот же день войну СССР объявили Италия и Румыния. В этот день в России, Украине и Белоруссии отмечают День памяти и скорби в память о жертвах ВОВ, на зданиях государственных учреждений приспускаются флаги, в различных городах проходят памятные мероприятия.
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