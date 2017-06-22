Tele2 договорилась с Apple

Tele2 и Apple заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи. Партнерство позволит усовершенствовать качество работы устройств iPhone в сети оператора, а также обеспечит возможности проведения совместных маркетинговых акций.

Соглашение между Tele2 и Apple поспособствует быстрому внедрению новых сервисов на базе iOS и поддержке их корректной работы в сети Tele2 на смартфонах iPhone. Обновление операционной системы и приложений позволит существенно улучшить качество услуг оператора, в том числе скорость передачи данных на устройствах Apple.

Партнерство компаний не ограничивается технической поддержкой: соглашение также подразумевает проведение совместных маркетинговых акций. Программы будут направлены на продвижение новых сервисов Tele2 и устройств Apple среди действующих и потенциальных абонентов оператора.

По итогам I квартала доля устройств iPhone среди смартфонов в сети Tele2 составила почти 10%. При этом в Московском регионе данный показатель превышает 17%. Наибольшей популярностью среди устройств Apple у абонентов оператора пользуется iPhone 5S. Также по данным Tele2, показатель ARPU у владельцев iPhone в среднем на 55% выше, чем у обладателей устройств других производителей.