Путин сделал замечание Силуанову за нерасторопность

Президент России сделал замечание министру финансов РФ на совещании с членами правительства. 22 июня Владимир Путин обсуждал с ними проблемы, поднятые жителями России во время "прямой линии" главы государства от 15 июня.

Слова президента приводит официальный сайт Кремля. В ходе совещания глава государства попросил главу Минфина прокомментировать проблему, связанную с задержками перечисления государственной помощи пострадавшим от ЧС в Ставропольском крае, где случились наводнения.

«Казначейству даны необходимые поручения о том, чтобы эти решения и деньги, которые предусмотрены для выплаты гражданам, перечислялись незамедлительно, в тот же день и в ту же минуту, что называется, как только будет принято соответствующее решение и определены перечни граждан, которые нуждаются в помощи. Поэтому этот вопрос находится в Минфине на особом контроле, и перечисления осуществляются незамедлительно после принятия всех необходимых решений», — ответил президенту Антон Силуанов.

"Ну, незамедлительно-то не получается. Где ж «незамедлительно»? – парировал Путин. – Если только в день проведения мероприятия, «Прямой линии», перечислены деньги, значит, не незамедлительно. Я вас прошу повнимательнее к этому отнестись".