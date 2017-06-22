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22.06.2017 15:24

Путин сделал замечание Силуанову за нерасторопность

Президент России сделал замечание министру финансов РФ на совещании с членами правительства. 22 июня Владимир Путин обсуждал с ними проблемы, поднятые жителями России во время "прямой линии" главы государства от 15 июня.

Слова президента приводит официальный сайт Кремля. В ходе совещания глава государства попросил главу Минфина прокомментировать проблему, связанную с задержками перечисления государственной помощи пострадавшим от ЧС в Ставропольском крае, где случились наводнения.

«Казначейству даны необходимые поручения о том, чтобы эти решения и деньги, которые предусмотрены для выплаты гражданам, перечислялись незамедлительно, в тот же день и в ту же минуту, что называется, как только будет принято соответствующее решение и определены перечни граждан, которые нуждаются в помощи. Поэтому этот вопрос находится в Минфине на особом контроле, и перечисления осуществляются незамедлительно после принятия всех необходимых решений», — ответил президенту Антон Силуанов.

"Ну, незамедлительно-то не получается. Где ж «незамедлительно»? – парировал Путин. – Если только в день проведения мероприятия, «Прямой линии», перечислены деньги, значит, не незамедлительно. Я вас прошу повнимательнее к этому отнестись".

Справка:

15 июня в ходе ежегодной прямой линии Владимир Путин в ответ на жалобу жительницы села Краснокумского поручил Генпрокуратуре проверить, куда ушли деньги, выделенные федеральными властями на помощь пострадавшим от паводка жителям Ставропольского края. Глава государства также переадресовал данный вопрос губернатору региона. Тот заявил, что деньги не поступили. Позднее региональные власти сообщили, что первая часть выделенных из федерального бюджета средств поступила вечером 15 июня.


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