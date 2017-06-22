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22.06.2017 15:17

MASTER Серебристый бульвар 19 начинает подниматься над уровнем земли

MASTER Серебристый бульвар 19 начинает подниматься над уровнем земли
MASTER Серебристый бульвар 19

MASTER девелопмент завершает бетонирование стен паркинга подземной части.

По состоянию на 19.06.17 полностью выполнены стены паркинга зоны жилого дома, приступили к армированию плиты. Подрядчиком ведутся работы по гидроизоляции и обратной засыпке пазух. Начало работ по устройству стен паркинга выше нулевой отметки запланировано с 26 июня. Таким образом, можно говорить, что MASTER Серебристый бульвар 19 начнет подниматься над уровнем земли уже в этом месяце.

MASTER Серебристый бульвар 19 начинает подниматься над уровнем земли

Жилой комплекс MASTER Серебристый бульвар 19 возводится компанией MASTER девелопмент в шаговой доступности от станции метро «Пионерская» и в непосредственной близости от Удельного парка. В 19-этажном здании  с подземной парковкой  разместится 102 квартиры. ЖК возводится в обжитом районе со сложившейся инфраструктурой, поблизости уже имеется 15 гимназий и школ, несколько детских садов и другие социально-культурные учреждения.

Справка о компании Master
 


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