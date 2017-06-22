MASTER Серебристый бульвар 19 начинает подниматься над уровнем земли

MASTER девелопмент завершает бетонирование стен паркинга подземной части.

По состоянию на 19.06.17 полностью выполнены стены паркинга зоны жилого дома, приступили к армированию плиты. Подрядчиком ведутся работы по гидроизоляции и обратной засыпке пазух. Начало работ по устройству стен паркинга выше нулевой отметки запланировано с 26 июня. Таким образом, можно говорить, что MASTER Серебристый бульвар 19 начнет подниматься над уровнем земли уже в этом месяце.

Жилой комплекс MASTER Серебристый бульвар 19 возводится компанией MASTER девелопмент в шаговой доступности от станции метро «Пионерская» и в непосредственной близости от Удельного парка. В 19-этажном здании с подземной парковкой разместится 102 квартиры. ЖК возводится в обжитом районе со сложившейся инфраструктурой, поблизости уже имеется 15 гимназий и школ, несколько детских садов и другие социально-культурные учреждения.

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