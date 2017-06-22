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22.06.2017 15:10

В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»

В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»
«Добрый – ЗАбег!»

В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».

Организаторами забега выступили сеть спортивных клубов OLYMP и объединение «Строительный трест». Основной целью забега был сбор средств, которые будут направлены на развитие спорта среди детей с ограниченными возможностями.

«Добрый – ЗАбег!»
«Добрый – ЗАбег!»

В благотворительном забеге приняли участие около 200 человек. Победители получили памятные награды и призы от спонсоров и партнеров мероприятия. Итоговый протокол и фотоотчет с забега будет доступен в официальном сообществе мероприятия «Вконтакте»

В рамках благотворительного забега было собрано 200 тысяч рублей. Все денежные средства будут переданы для закупки спортивного оборудования для коррекционной школы №584 «Озерки». На базе школы функционирует отделение дополнительного образования: ученики посещают секции, не только развивая свои способности, но и достигая высоких результатов на соревнованиях разных уровней – от общешкольного до мирового. Так, в 2015 году команда школы заняла первое место в Лиге юниоров по баскетболу на колясках. Значение лечебной физкультуры и занятий спортом для школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата крайне важно: они помогают детям ускорить физическую реабилитацию, способствуют социальной адаптации и интеграции в общество, но главное – помогают поверить в себя. Стоит отметить, что детям с подобными нарушениями здоровья требуется не только индивидуальный подход, но и специальное дорогостоящее оборудование.

«Добрый – ЗАбег!»
«Добрый – ЗАбег!»

Беслан Берсиров, заместитель генерального директора АО «Строительный трест»: «Мы рады, что вновь стали частью «Доброго – Забега!», который объединяет разных людей одной целью. Благодарим всех, кто принял участие и оказал посильную помощь детям с ограниченными возможностями. Отмечу, что в этом году мероприятие привлекло внимание еще большего количества неравнодушных людей к вопросу необходимости организации массовой физической культуры и спорта для всех категорий детей и подростков».

Справка о компании АО «Строительный трест»
 


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