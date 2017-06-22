Основная страница Google.ru недоступна части пользователей в России

Российская версия главной страницы поисковой системы Google 22 июня оказалась недоступна части пользователей в разных регионах страны. Проблемы начались около двух часов дня.

Как следует из реестра на сайте Роскомнадзора, адрес www.google.ru уже больше года находится в списке запрещённых страниц. Соответствующая запись по требованию Федеральной налоговой службы была сделана 14 июня 2016 года с пометкой «доступ к странице ограничивается».

При этом непонятно, о каких именно материалах идёт речь. По некоторым данным, пишет блогер Илья Варламов, адреса в доменной системе .com и https://www.google.ru продолжают работать. Согласно данным Downdetector, массовые жалобы на сбои в работе поисковика стали поступать после двух часов дня.

Как написали «Фонтанке» читатели, российскую версию Google уже заблокировал «Мегафон». «Билайн» и «МТС» доступ ещё не ограничили.

Роскомнадзор оказался недоступен для комментариев. В службе поддержки Google подтвердили наличие проблемы и сообщили, что сейчас ищут решение.