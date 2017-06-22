По делу о погоне за полковником полиции нашли 1000 таблеток наркотика

После задержания бывшего начальника полиции Невского района в квартире одного из его подельников нашли тысячу таблеток синтетического наркотика.

Как стало известно "Фонтанке", 22 июня при обыске в квартире на Старорусской улице сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка нашли 1000 таблеток синтетического наркотика. В квартире зарегистрирован 29-летний уроженец Эстонии Алексей Филипьев, задержанный после погони оперативников за бронированным "Лэнд Крузером" 20 июня, из которого вылетал белый порошок.

Обыск проводился в рамках возбужденного уголовного дела по части 5 статьи 228.1 УК "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств... в особо крупном размере".

Отметим, что, как сообщает 47news, на обыске по этому же делу в городе Пикалево Бокситогорского района оперативники нашли 500 килограммов синтетических наркотиков в таблетках. Они идентичны найденным на Старорусской.

Напомним, что после погони были задержаны три человека: 43-летний Виталий Куликов, житель Соснового Бора, Филипьев и бывший начальник полиции Невского района, полковник полиции в отставке Алексей Харлашин. В автомобиле задержанных был найден килограммовый пакет с дорогостоящим наркотиком. Сегодня Куликов и Филипьев находятся в изоляторе, а экс-полицейский под охраной в больнице на улице Вавилова. При задержании он сломал ключицу. Все трое задержаны по статье 91 УПК.