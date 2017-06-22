Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В День памяти и скорби Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Кремля.

В церемонии в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, приняли участие председатель правительства Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, члены правительства, депутаты Госдумы, члены Федерального собрания, представители ветеранских организаций.

Церемония завершилась маршем войск Московского гарнизона, представляющих три вида Вооружённых сил: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот.

Президент также возложил цветы к обелискам городов-героев в Александровском саду.