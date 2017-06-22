Почти 14 тысяч петербуржцев стали невыездными к лету из-за долгов

14 тысяч петербуржцев рискуют остаться без заграничных вояжей. Служба судебных приставов предупредила должников о невыезде.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УФССП по Петербургу 22 июня, ограничения по выезду за границу наложены в качестве предостережения на 13 714 жителей Петербурга. Из них, как отмечают приставы, 4,5 тысяч — алиментщики. Чтобы не терять деньги, потраченные на путевки за пределы России, можно заранее посмотреть, не должны ли вы кому в базе приставов, размещенной на сайте УФССП. И заблаговременно оплатить долги в районном отделе службы.

Отметим, что, по данным ФССП, в России такие ограничения наложены на 1,6 миллиона человек. В список невыездных россияне попадают, если их долги превышают 10 тысяч рублей.