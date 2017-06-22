Троицкий мост разведут на целые сутки из-за «Алых парусов»

В Петербурге можно будет наблюдать дневной развод Троицкого моста, пролет которого поднимут на сутки для прохода брига с алыми парусами – главного символа праздника выпускников.

Как сообщает «Мостотрест», переправа от Марсова поля к Каменноостровскому проспекту в четверг, 22 июня, будет открыта для прохода судов с девяти вечера до пяти утра, что позволит провести генеральную репетицию «Алых парусов».

В день праздника, 23 июня, мост ненадолго сведут, а уже к двум часам дня его снова разведут на сутки, до 14.00 субботы.

Во время мероприятия городские переправы разводить не будут вовсе, но по Дворцовому и Биржевому проехать все равно будет нельзя — первый для транспорта закроют с 17:30 пятницы по пяти утра субботы, второй – с половины одиннадцатого вечера и также до раннего утра.

Напомним, 23 июня в Петербурге пройдет ежегодный праздник выпускников «Алые паруса». Он традиционно сопровождается салютом и проходом парусника под Троицким мостом. Традиция существовала в Петербурге еще с конца 60-х годов прошлого века, прервалась в 1979 и была возобновлена уже в 2005 году.