В Подмосковье произошло массовое отравление спиртным

После посиделок с алкоголем в Подмосковье одиннадцать человек попали в больницу с отравлением, трое из них скончались. По предварительным данным, они пили некое вещество из принесённой гостем канистры.

Как сообщили 22 июня в пресс-службе Следственного комитета России, накануне вечером девять мужчин и двух женщин доставили в реанимацию одной из больниц Сергиева Посада. У всех диагностировали острое отравление неизвестным веществом. Позже женщины и один из мужчин скончались. Врачи опасаются за жизни пяти пациентов, которые остаются в реанимации, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источники в медицинских кругах Московской области.

Следователи установили, что в квартире на улице Первой Ударной Армии минувшим вечером компания распивала некую спиртосодержащую жидкость, которую принёс неизвестный мужчина и подарил хозяину дома.

Следственный комитет расследует случившееся в рамках уголовного дела по третьей части статьи 238 УК РФ («Производство, хранение и перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть трех лиц»).

Аналогичный случай в ночь на 21 июня произошел в городе Ахтубинске Астраханской области, где от употребления неизвестного спиртного скончались трое человек, а за жизни двоих борются врачи.

Напомним, в конце декабря 2016 года в Иркутской области от отравления средством для ванн «Боярышник» погибли 76 человек. После этого Роспотребнадзор приостановил розничную торговлю непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25%, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.