Русские испанцы: как в СССР испанских детей спасали

22.06.2017 14:37

Ровно 80 лет назад, 22 июня 1937 года, в Ленинград прибыл пароход с первой группой испанских детей, которые покинули родину из-за гражданской войны и фашистских бомбардировок. О советско-испанской дружбе, русских испанцах и ужасах франкистской Испании вспоминает архивариус интернет-канала [Фонтанка.Офис] Константин Ранкс.

22 июня. В этот день ровно 80 лет назад в Ленинград прибыл пароход с первой группой испанских детей из городов Бильбао и Сан-Себастьян. Так началась история русских испанцев, которая растянулась до наших дней.

В 1937 году в Испании продолжалась гражданская война. Она началась в июне 1936 года в форме военного мятежа генерала Франко против республиканского правительства страны. К весне 1937 года республиканские силы отбили наступление франкистов на Мадрид, однако потери росли, в том числе и среди мирного населения. Мало того — союзные франкистам немецкие и итальянские военно-воздушные силы начали претворять в жизнь доктрину Дуэ, предполагавшую выгодными массированные бомбардировки городов с мирным населением, для деморализации страны. Можно сказать, что все ужасы авиабомбежек городов были впервые опробованы на Мадриде и Гернике.

Испанское республиканское правительство согласилось на эвакуацию детей из зон боевых действий. Всего было эвакуировано около 34 тысяч детей — во Францию, в Мексику, в Великобританию и в Советский Союз. На долю СССР пришлось около 3 000 детей.

Отношение к испанским детям было очень хорошим — особенно после того, как республиканцы потерпели весной 1939 года поражение. В СССР это рассматривали как опасную победу фашизма и нацизма, учитывая, что за Франко воевало около 150 тысяч итальянских и 50 тысяч германских добровольцев. А 22 июня 1941 года дети испанской войны встретили войну новую — еще более страшную.

Возвращение испанских детей (в Испании их зовут «русские») на родину растянулось на много десятилетий. Чуть более полутысячи приехали в конце 50-х годов, когда было заключено соглашение между франкистами и советским правительством о свободном возвращении детей войны на родину. В 60-е годы многие стали перебираться на Кубу. После распада СССР также были и те, кто уехал на родину. В 2000-х приходилось встречаться с внуками и детьми «испанских детей», которые перебрались в Испанию, притом что сами испанские старики остались жить в России, которая стала для них еще одной родиной.

Много достойных людей есть из смешанных испано-российских семей, но один из них стал всемирной знаменитостью — хоккеист Валерий Харламов, сын девочки из Бильбао по имени Кармен, прибывшей в СССР как раз в 1937 году.

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