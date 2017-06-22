Кризисный центр для женщин создал анимационный ролик против насилия

Сотрудницы кризисного центра для женщин в Петербурге создали анимационный ролик под названием «О моей подруге». Он призван показать зрителям, с каких моментов начинается насилие в отношениях, и в случае сомнений оперативно обратиться за поддержкой.

Короткий двухминутный ролик показывает путь девушки от влюбленности до свадьбы. Но в конце ролика героиня оказывается в больнице – ее ударил муж. Канвой в ролике служат смс от будущего мужа с многочисленными вопросами, где и с кем девушка. После свадьбы партнер и вовсе запрещает жене работать и начинает сильно ревновать без какого-либо повода. Ролик заканчивается вопросом к пользователям: «Возможно, стоит обратиться раньше?».

«Этот ролик обращен ко всем нам. Независимо от пола, гендера, социального статуса, материального положения», – говорит сценаристка, психолог кризисного центра Елена Болюбах. По ее словам, ролик демонстрирует, что насилие всегда начинается с незначительных деталей, но последствия могут быть драматичными.

Авторы специально выбрали анимационный формат, чтобы уйти от объективации и общепринятой «глянцевости» персонажей в работах, посвященных теме насилия. По их словам, если использовать максимально абстрактные мультипликационные образы, то можно охватить большую аудиторию. Название тоже выбрано не случайно: о насилии применительно к себе говорить сложно, поэтому проще примерять ситуацию на другого человека, «подругу».

После просмотра ролика, по мнению создателей, зритель должен посмотреть на свои отношения, ситуации друзей, знакомых и родственников. Если появились сомнения – позвонить в кризисный центр и получить консультацию специалиста. Елена Болюбах уверена, что нужно сразу же обращаться за поддержкой и не дожидаться серьезных последствий и физических травм.

«Мы работаем с проблемой насилия уже 25 лет и можем утверждать, что насилие действительно циклично и со временем эпизоды насилия и агрессии учащаются, становятся сильнее и разрушительнее. Поэтому особенное внимание мы уделяем вопросам профилактики насилия и информированию о том, как ситуация может развиться в будущем. В перспективе – изменить общественные представления о здоровых взаимоотношениях», – заключила Болюбах.

В планах сотрудниц выпустить серию подобных роликов, чтобы изменить общественные представления о здоровых взаимоотношениях.