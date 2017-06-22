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22.06.2017 13:58
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Ветерану труда требуется помощь

Ветерану труда Ольге Кононенко требуется помощь – из-за проблем с сосудами головы у женщины значительно ухудшился слух. Ей стало сложно общаться с близкими, нет ощущения безопасности. Ситуацию могут исправить цифровые слуховые аппараты. Но для пенсионерки они слишком дорогие, а за госсчет при второй степени тугоухости аппараты не предоставляются.
Ветерану труда требуется помощь

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать помощь в сборе средств для своей подопечной.

Ольга Александровна Кононенко, 70 лет

Необходимы два многоканальных цифровых слуховых аппарата.

Стоимость 85500 руб.

Ольга Александровна всю свою жизнь строила подводные лодки. В инженеры-механики пошла из-за огромной любви к математике, логическим задачам и черчению. Ветеран труда. В свободное от работы время убирала подъезды и выращивала ягоды на продажу, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в родном Бишкеке. В одиночку поднимала дочь.

После развала СССР пришлось бросить любимую работу, уехать из Киргизии в Петербург. Недвижимость на малой родине обесценилась, и за заработанную таким трудом квартиру выручили всего ничего. На новом месте жизнь складывалась непросто. Российское гражданство не давали два года, найти нормальную работу не получалось, перебивалась подработками. Жили с дочкой в маленькой комнатке огромной питерской коммуналки.

Сейчас Ольга Александровна уже на пенсии. Как ветеран труда получает «неплохие» деньги — 15 тысяч рублей, треть уходит на лекарства. Последние несколько лет из-за проблем с сосудами головы у Ольги Александровны значительно ухудшился слух. Стало сложно общаться с близкими, нет ощущения безопасности.

Ситуацию могут исправить современные цифровые слуховые аппараты, которые, к сожалению, пациентам со второй степенью тугоухости государство бесплатно не предоставляет. Накопить 85500 рублей самостоятельно у Ольги Александровны возможности нет. Дочь помочь не может, так как весь ее семейный бюджет уходит на троих маленьких детей и ипотеку.

Ольга Александровна очень надеется на вашу поддержку. Ведь желание у нее сейчас простое и только одно — слышать.

О том, как помочь Ольге Александровне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/92/ .


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