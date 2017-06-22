Сейм Польши принял закон о сносе памятников бойцам Красной армии

Сейм (нижняя палата парламента) Польши 22 июня принял поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя, в которые добавлены названия зданий и объектов

Документ в том числе предусматривает снос памятников, которые «прославляют тоталитарные системы». В него включены и мемориалы в честь Красной армии, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ресурс wPolityce.

За принятие закона проголосовали 408 депутатов Сейма, 7 — выступили против, еще 15 воздержались.

Положения закона не применяются к памятникам, расположенным на кладбищах и которые не выставлены на публичное обозрение, добавляет польское издание.