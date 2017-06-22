Пять причин поселиться на набережной

На Перевозной набережной в Невском районе, близ станции метро «Елизаровская», недавно началось строительство нового жилого дома – «Дома на набережной». Что это за проект, как он будет выглядеть и чем привлекает покупателей?*

На участке между проспектом Обуховской обороны и набережной Невы ранее располагались неприглядные старые корпуса Невского метизного завода.

Общая неблагоустроенность набережной и традиционный для промзоны окружающий пейзаж вид на реку также не украшали... Так было до последнего времени. А в марте 2016 года компания «Северный город» (входит в Холдинг RBI) начала на этом участке строительство жилого дома комфорт-класса с подземным паркингом и встроенным детским садом.

Украсит ли новый 19-этажный «Дом на набережной» панораму невских берегов в этом районе старой промышленной застройки?

Новый оттенок в гамме

Как будет выглядеть проект, можно увидеть на сайте застройщика: каждый, кому не безразличен облик современного Петербурга, может составить о нем свое представление. Фасад в неоклассическом стиле, с полуколоннами, барельефами и остроконечными пинаклями, напоминает об архитектуре сталинского ампира. Запоминается необычный цвет фасада – сочетание светло-бежевого с серо-сливовым. Психологи говорят, что этот оттенок большинство людей воспринимает как благородный.

RBI

На своем месте

Чем еще, помимо архитектуры, «Дом на набережной» привлекает своих будущих жителей? Расположением. Жить на берегу реки всегда приятно и престижно. Оценить это сможет тот, у кого из окна открывается вид на Неву, а в нашем случае еще на зеленый Смоленский сад.

Дело десяти минут

В-третьих, локация удобна с точки зрения транспортной доступности: до метро 10 минут пешком, до центра (Невский проспект и площадь Александра Невского) – те же 10 минут на автомобиле.

Есть где разгуляться

В-четвертых, здесь много места для отдыха. У жителей будет не только свой закрытый и зеленый внутренний двор. Открыв калитку, можно перейти из двора в живописный Смоленский сад либо прогуляться в сторону Перевозной набережной. Это тихая улица, которая не имеет транзитного движения. Фактически она пешеходная – как дополнительное место для прогулок и занятий спортом взрослых и детей.

RBI

И дом, и сад

Кстати, для самых маленьких жителей прямо в доме расположится детский садик, с собственной выделенной во внутреннем дворе территорией для игр и прогулок. Это – еще один, пятый аргумент для тех, кто сегодня присматривается к новой квартире в «Доме на набережной».

Оценить готовый новый дом можно будет в конце 2018 года.

*"На правах рекламы"