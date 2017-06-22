Россиян призвали привиться от гепатита из-за гей-парадов в Европе

В европейских странах резко возросло число больных гепатитом А, вакцины от которого в мире не хватает. Роспотребнадзор уверен, что основные переносчики заразы – гомосексуалисты, и рекомендует перед поездкой в Европу сделать прививку.

Как сообщили в ведомстве со ссылкой на данные Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) 22 июня, больше всего случаев заражения зафиксировали в Нидерландах, Великобритании и Испании. В последней число заболевших в восемь раз превысило показатели прошлого и позапрошлого года за аналогичный период.

При этом, уточнили в Роспотребнадзоре, чаще всего с гепатитом А обращаются геи: в Португалии это 91 процент заболевших. По данным ведомства, вспышку гепатита среди гомосексуалистов отметили в Нью-Йорке, рост заболеваемости среди населения заметили также в двух странах Северной и Южной Америки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) просит регионы отчитываться о зафиксированных случаях гепатита у представителей группы риска. Несмотря на то, что данных о смертельных исходах нет, заболевание может распространиться на всё население. Чтобы не допустить этого, необходима профилактика, но в мире наблюдается дефицит вакцины.

Роспотребнадзор напомнил, что в Мадриде 23 июня начнётся всемирный ЛГБТ-фестиваль, на который съедутся до двух миллионов человек из разных стран мира. «Вероятность контактного пути передачи инфекции от человека к человеку оценивается как высокая», предупреждает ведомство и советует сделать прививку против гепатита А перед путешествием.