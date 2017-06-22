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22.06.2017 13:36
2 Комментариев

Директор «Воина-В» рассказал, как давал взятку экс-депутату Нотягу

Глава строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко подтвердил в суде, что передал взятку теперь уже бывшему депутату ЗакСа Петербурга Вячеславу Нотягу. Сам экс-парламентарий уверяет, что денег не брал.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 22 июня в Кировском районном суде в рамках процесса над экс-депутатом Вячеславом Нотягом, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере, допросили бизнесмена Олега Глущенко.

«Хоть наша компания называется «Воин-В», мы простые строители и пришли не воевать», – начал свое повествование Глущенко.

По его словам, он был вынужден давать по 300 тысяч рублей Нотягу каждый триместр в течение 2015 и 2016 годов. За это, по словам строителя, ему обещали не мешать в застройке квартала Ульянка в Кировском районе. Впрочем, договоренности якобы так и не были реализованы в полной мере.

«Депутат Нотяг перестал участвовать в протестных митингах, отправлять запросы, которые тормозили строительство. Но это продолжили делать другие депутаты», – заявил на суде глава компании «Воин-В».

«Я также просил Нотяга передавать письма местных жителей мне. Чтобы  понимать, какие у тех замечания и внести их в наш строительный план», – добавил бизнесмен.

Он также признался, что передавал деньги Нотягу лично в руки – в служебном кабинете последнего в Мариинском дворце, у здания администрации Петербурга и в кафе на улице Лени Голикова. При передаче последнего «транша» Нотяга задержали. К тому моменту Глущенко уже написал заявление в ФСБ, и его встреча с законодателем фиксировалась.

Сегодня на заседание в Кировский райсуд приехали противники застройки Ульянки. Уже после процесса они рассказали журналистам, что озабоченность развитием квартала и интерес к местным жителям Глущенко проявляет только на словах.

«Он ни разу не поинтересовался у местных их мнением, не спросил, как они видят развитие квартала», – заявили градозащитники.

Нотяг был задержан 21 апреля 2016 года. По версии следствия, он требовал от Глущенко взятку за спокойное течение строительных работ в квартале реновации. Следователи посчитали, что бывший депутат получил взятки на общую сумму 1,2 млн рублей.

 

 


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комментарии пользователей (2)
Udel
22 июня 2017 г. 13:54
Wiring: От ответственности освобождается? Если сознается...
Wiring
22 июня 2017 г. 13:44
Дачка — такое же противоправное действо, как и взятка.
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