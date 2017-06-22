Порошенко: "Нормандская четверка" поговорит на следующей неделе

Переговоры "нормандской четверки" состоятся на следующей неделе. Об этом 22 июня заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с главой Европейского совета Дональдом Туском.

"Я хотел бы подтвердить, что у нас очень эффективная координация: 26-го числа нас пригласили встретиться с президентом Макроном в Париже. У него очень проевропейская позиция. Мы готовимся к переговорам на уровне лидеров на следующей неделе в "нормандском формате". Это очень важные и очень эффективные недели для Украины и Европы. Мы будем держать кулаки для того, чтобы на востоке моей страны наступил мир", – цитирует Порошенко телеканал "112 Украина".

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко уточнил в Твиттере, что планируются телефонные переговоры лидеров государств.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что в настоящее время «обсуждается возможность телефонного разговора в этом формате».

Последняя встреча лидеров четырех стран состоялась в октябре прошлого года в Берлине. До этого переговоры в подобном формате состоялись в октябре 2015-го в Париже.