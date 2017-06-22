«Обухово» открыто после проверки

Взрывотехники не нашли ничего опасного на станции зелёной линии петербургского метро 22 июня. В оставленном пакете была коробка.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена Петербурга, «Обухово» доступно для пассажиров с 13:08. Оставленный кем-то пакет закрыл станцию почти на час, всё это время поезда проезжали платформу.

К насторожившей пассажиров находке вызвали взрывотехников ОМОН. Они обнаружили внутри пакета коробку. В ней оказался двигатель, предположительно, от стиральной машины.