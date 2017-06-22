Общественный совет ГУ МВД хочет закрыть Марсово поле для митингующих

Общественный совет при полицейском главке направил руководству ГУ МВД свои предложения по изменению городского закона о публичных мероприятиях. Он счел неуместными многотысячные митинги на могилах в центре Петербурга.

Об инициативе общественников сообщает пресс-служба ГУ МВД 22 июня. Совет вспомнил, что Марсово поле – не только достопримечательность Петербурга, но и место захоронения людей. От проводящихся там митингов страдают туристы, которые в это время не могут осмотреть исторический объект. К тому же к массовым акциям на кладбище, которым по сути является Марсово поле, — отрицательно относится весомая часть горожан. Тем более что последние из них проходят весьма неспокойно. После чего общественный орган предложил пересмотреть городской закон, определяющий это место как место для публичных мероприятий.

Стоит отметить, что на Совете заслушали замначальника полиции Петербурга полковника Игоря Войнова, который сообщил статистику правонарушений во время массовой акции оппозиции 12 июня, которая как раз прошла на Марсовом поле.

Выслушав докладчика, члены общественного совета попросили ГУ МВД ещё раз проанализировать последствия акции, уже с позиции тех, кто оказался невольным заложником ситуации: «Необходимо учитывать права и интересы остальных жителей и гостей города. Тех, кто в этот день был вынужден отложить посещение Марсова поля из опасений оказаться в эпицентре противоправных событий».