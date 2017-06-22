Эрмитажный кот Ахилл отдал победу Австралии в матче с Камеруном

Четвероногий оракул Кубка конфедераций в Петербурге сделал свою ставку на игру 22 июня. В предыдущий раз предсказание кота сбылось.

Как сообщает пресс-служба комитета по туризму, сегодня утром в Эрмитаже кот Ахилл выбрал домик с кормом сборной Австралии, обойдя угощение от африканской команды стороной. Правда, есть предложенное лакомство животное так и не стало, – кот просто запрыгнул на крышу конструкции. Предсказание было сделано перед седьмой игрой Кубка, которая начнется в 18 часов на стадионе «Санкт-Петербург». Сборная Австралии встретится с командой Камеруна.

Напомним, в день открытия чемпионата, 17 июня, когда в Северной столице встречались сборные России и Новой Зеландии, кот выбрал миску родной страны. Тогда россияне выиграли со счетом 2:0.

Как отмечают чиновники, эрмитажный кот-оракул, предсказывающий исход матчей Кубка конфедераций, – это совместный проект комитета по развитию туризма Петербурга и главного музея города. Впереди у Ахилла еще два испытания на интуицию – 24 июня в Петербурге играют команды Новой Зеландии и Португалии, а 2 июля Северная столица принимает финал международного турнира.

