СМИ: Полузащитник «Зенита» Эрнани может перейти в итальянский клуб

Итальянский клуб «СПАЛ» хочет арендовать полузащитника петербургского «Зенита» Эрнани.

Как сообщает в четверг, 22 июня, Sky Sport Italia, спортивный директор итальянского клуба Давиде Ваньяти уже общался по этому вопросу с агентом футболиста.

В прошлом сезоне Эрнани отыграл за «Зенит» 8 матчей в Премьер-лиге, ни разу не забил и не отдал ни одного голевого паса.

Команда «СПАЛ» в прошедшем чемпионате выступала во второй лиге Италии, но по итогам сезона заработала право на выход в серию А.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может приобрести 21-летнего защитника «СПАЛа» Кевина Бонифаци.