Ураза-байрам закроет Кронверкский проспект и вход на «Горьковскую»
Ради богослужений в честь одного из главных исламских праздников Ураза-байрам утром 25 июня для петербуржцев на час закроют вход на станцию синей линии метро и на три часа перекроют Кронверкский проспект, где расположена соборная мечеть.
Как сообщили в пресс-службе метрополитена города, с 08:00 до 09:00 вестибюль «Горьковской» будет открыт только на выход. После девяти часов утра станция вернётся к работе в штатном режиме.
Также автомобилистам и пассажирскому транспорту из-за праздничных мероприятий с 07:00 до 10:00 придётся объезжать Кронверкский проспект. Три часа он будет закрыт для всех видов транспорта.
Справка:
Ураза-байрам в переводе с тюркского – праздник разговения, которым мусульмане отмечают окончание поста в месяце Рамадан. Постятся на протяжении всего месяца, окончание которого определяют по рождению новой луны. В этот день с молитвы в мечети начинается трёхдневное празднование Ураза-байрама. В Петербурге богослужения пройдут в Соборной мечети на Кронверкском проспекте, 7.