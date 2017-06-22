КС: Добросовестный приобретатель не должен страдать из-за ошибки властей

Гражданин не может нести ответственность за ошибку или медлительность государства в вопросе права наследования выморочного имущества. Соответствующее постановление Конституционный суд провозгласил 22 июня в Петербурге.

Согласно принятому решению, государство, которое упустило возможность стать собственником недвижимости, оставшейся без законных наследников, не может требовать от добросовестного приобретателя возврата этого имущества.

Жалоба на неконституционность пункта 1 статьи 302 ГК РФ была рассмотрена 2 июня. Житель Москвы Александр Дубовец был выселен из купленной им в 2008 году квартиры по решению суда. Истец, столичный департамент городского имущества, настаивал на том, что ответчик хоть и стал последним приобретателем жилья, которое незаконно перепродавали несколько раз в течение 14 лет, все равно не имеет права на собственность.

Истец ссылался на то, что умерший в 1994 году владелец квартиры не оставил наследников, но выморочное имущество неправомерно «ушло» из рук государства, этот факт доказан судом, и значит добросовестность приобретателя значения не имеет. Все суды, включая Верховный, поддержали позицию ответчика. В июне 2016-го на защиту интересов добросовестного приобретателя попыталась встать Генпрокуратура, но тоже проиграла.

Согласно п. 1 ст. 302 ГК РФ, если добросовестный приобретатель купил имущество у лица, которое не имело права его отчуждать, то собственник вправе истребовать это имущество только в тех случаях, когда оно утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

Тогда Дубовец обратился в Конституционный суд. По его мнению, оспариваемая норма закона позволяет произвольно толковать понятие «добросовестный приобретатель», который в итоге становится жертвой нечистоплотности других граждан.

Рассмотрев дело в открытом заседании, Конституционный суд согласился с доводами заявителя, отметив, что если государство вовремя не предприняло меры и не вступило в права наследования выморочным имуществом, то добропорядочный гражданин не должен нести за это ответственность. Таким образом пункт 1 ст. 320 ГК РФ признан не соответствующим Конституции, в той его части, когда речь идет об отношениях гражданина и власти, а дело Александра Дубовца подлежит пересмотру с учетом изложенной 22 июня позиции КС РФ.

Отношения между гражданином и гражданином по-прежнему должны регулироваться п. 1 ст. 320 ГК РФ.