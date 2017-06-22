СМИ: На перехват самолета Шойгу поднимали польские F-16

Истребители F-16, вылетавшие накануне на перехват самолета министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежат ВВС Польши.

Об этом сообщает в четверг, 22 июня, польское радио RMF FM со ссылкой на собственные источники, пишет "Лента.ру".

Как говорится в сообщении, пара дежурных польских истребителей вылетела на перехват групповой воздушной цели, представлявшей собой самолет Ту-154, сопровождаемый парой Су-27.

По заявлению Минобороны Польши, действия пилотов F-16 соответствовали стандартам НАТО, предусмотренным на случай сопровождения иностранных самолетов в международном воздушном пространстве.

Как накануне писала "Фонтанка", самолеты НАТО дважды за день сопроводили самолет министра обороны России Сергея Шойгу. Днём 21 июня истребитель F-16 пытался приблизиться к самолету Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его отпугнул российский Су-27, показав свое вооружение. Шойгу направлялся на коллегию Минобороны России, которую проводили в Калининграде.

Второй раз истребители альянса появились у борта министра обороны РФ, когда тот возвращался из Калининграда. Самолеты сопровождали борт Шойгу на значительном расстоянии, не пытаясь сблизиться.