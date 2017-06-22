Проект расширения Петрозаводского шоссе создадут до конца года

Колпино, Понтонному и Металлострою посулили новые дороги. Городские власти обещают, что проекты трасс будут сделаны до конца года.

О планах по улучшению транспортной ситуации на границе Невского и Колпинского районов по итогам соответствующего заседания 22 июня сообщила пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина. Проектирование первого этапа реконструкции Петрозаводского шоссе должно быть завершено до конца года. Кроме того, осенью такую же работу начнут в отношении Советского проспекта.

Советский проспект и продолжающее его Петрозаводское шоссе – на данный момент единственная магистраль, которая соединяет поселки Металлострой, Понтонный и Саперный с городом. При этом здесь всего по одной полосе движения в каждую сторону, а по сторонам ведется активная жилая застройка, которая приведет сюда еще 55 тысяч жителей. В связи с этим осенью начнется разработка проектной документации по реконструкции Советского проспекта — не исключено, что он будет спрямлен в районе реки Славянки. До конца года предполагается закончить проектирование реконструкции Петрозаводского шоссе с устройством четырёх-шести полос движения на участке 8,25 км.

Одновременно такая же работа ведется по Рыбацкому проспекту от проспекта Обуховской Обороны до дома № 27.

Кроме того, Игорь Албин поручил комитету по благоустройству совместно с комитетом по транспорту в течение недели подготовить предложения по работе большегрузов на указанных участках улично-дорожной сети, просчитать модель ее загруженности.

Ранее стало известно, что КРТИ намерен осенью приступить к проектированию подъездных дорог к трем жилым кварталам. Среди них – новое жилье, которое строится вдоль Петрозаводского шоссе и Советского проспекта, на разработку документации потратят 48 млн рублей.