Tele2 запустила fashion-сервис с консультациями стилистов и скидками

Tele2 запустила первый в России модный сервис на базе мобильных услуг.

Проект реализован совместно с онлайн-платформой Clouty, где представлены витрины более 100 крупнейших интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Абоненты мобильного оператора получат доступ к закрытому разделу сайта, эксклюзивным предложениям и консультациям профессиональных стилистов.

Зарегистрировавшись на сайте Clouty по номеру телефона, абоненты получат доступ к закрытому разделу, который включает обзор последних тенденций в мире моды, описание новых коллекций и подборку актуальных образов. Каждый клиент Tele2 сможет создать индивидуальный профиль, что позволит ему пользоваться более выгодными скидками, участвовать в конкурсах и промоакциях.

Кроме того, клиенты Tele2 могут активировать приоритетный доступ к уникальным предложениям сайта, оплатив услугу со своего мобильного счета. Сервис позволяет экономить на шопинге и даже зарабатывать на нем, участвуя в эксклюзивных конкурсах для абонентов оператора. За небольшую плату пользователи получают дополнительный контент, подготовленный командой стилистов и редакторов Clouty, и еще более высокие скидки на товары.

Помимо дневной подписки на сервис, абоненты Tele2 могут оплатить пользование Clouty на неделю, месяц или год. Услуга включает одну консультацию стилистов Clouty в неделю: профессионалы мира моды подберут одежду, подскажут, с чем ее сочетать и как улучшить свой образ.

Только клиентам Tele2 открыты специальные промокоды, недоступные обычным покупателям. При этом ежемесячно пользователи платной услуги смогут принимать участие в закрытых распродажах ведущих онлайн-ретейлеров.